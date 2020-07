Solskjaer heureux des performances de Martial et Greenwood

Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, pense que le fait d'avoir installé Anthony Martial au poste de numéro neuf a été le point de départ du regain de forme de l'attaquant des Red Devils, lequel a atteint la barre des 20 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison.

Le Français s'est même offert son premier coup du chapeau en carrière contre Sheffield United le mois dernier et a ensuite confirmé avec une frappe sublime, le week-end dernier, face à Bournemouth cette fois, portant son total à 15 buts en Premier League cette saison. Une première pour l'ancien lyonnais.

C’est déjà la meilleure saison de Martial à United et ce alors que cinq matches de championnat, une demi-finale de FA Cup et la Ligue Europa restent à disputer. Et Ole Gunnar Solskjaer a expliqué le secret qui se cache derrière la libération du potentiel de l'attaquant.

"Je pense que l'équipe crée des opportunités, Anthony travaille dur, étant le numéro neuf dans une position stable, mais aussi de temps en temps en rotation avec Marcus [Rashford] et en changeant de position", a déclaré Solskjaer, très satisfait de l'international français ces derniers mois.

Si Anthony Martial impressionne Outre-Manche, Mason Greenwood n'est pas en reste. Seulement âgé de 18 ans, ce dernier est devenu le plus jeune joueur de United depuis Wayne Rooney à atteindre la barre des 15 buts en une saison, lui qui a inscrit un doublé contre Bournemouth.

"Si vous pouvez gérer le fait de jouer pour United, alors vous pouvez gérer le fait de jouer pour n'importe quelle équipe et Mason a les qualités que peu d'autres ont", a déclaré Solskjaer sur le sujet, confiant pour la suite de la carrière de la nouvelle pépite du championnat anglais.

"Qu'il puisse jouer pour l'équipe d'Angleterre ou pour les moins de 21 ans, cela ne me dérange pas vraiment. Je sais qu'il est bien pour nous et c'est formidable de l'avoir ici", a ensuite ajouté le technicien norvégien, convaincu que le jeune continuera de s'améliorer à l'avenir.

"Il est naturellement bon finisseur, donc il marquera toujours des buts, a expliqué Solskjaer. C'est un garçon humble, il veut apprendre, il écoute, il a travaillé dur, vous pouvez voir que sa forme physique s'améliore de plus en plus. C'est juste un jeune garçon, il est excitant de travailler avec lui et nous continuerons à le développer."