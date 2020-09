United sombre face à Crystal Palace

Très attendus pour leur premier match de la saison, United s'est rapidement fait surprendre par une contre-attaque éclair menée par Wilfried Zaha, qui donne un ballon parfait pour Townsend au deuxième poteau. De Gea est battu.

Tout le long du match, les Red Devils vont se battre pour arracher l'égalisation, mais cela va se retourner contre eux. A la 72ème minute, Lindelof est coupable d'une main dans sa propre surface, et Mike Dean désigne le point de pénalty.

De Gea va parvenir à arrêter le mauvais pénalty de Jordan Ayew, mais l'arbitre demande à ce que celui-ci soit retiré : De Gea avait quitté trop tôt sa ligne. Les Mancuniens sont dépités. Zaha transforme le second pénalty d'une frappe forte en pleine lucarne.

Mais les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer ne lachent rien et parviennent à revenir à 1-2 grace au premier but de Donny Van de Beek au club, entré 13 minutes plus tôt.

Mais 5 minutes plus tard, Wilfried Zaha enfonce le clou en se jouant de Victor Lindelof et Harry Maguire, pour ajuster un De Gea immobile.

Les Red Devils auront des regrets sur ce match, mais on espère que ce résultat permettra de réveiller les dirigeants de Manchester United. Il y a quelque chose dans cette équipe qui ne fonctionne plus. On sent les joueurs perdus, sans envie, incapable d'appliquer un véritable schéma de jeu reconnaissable et efficace. La défense est la grosse faiblesse de cette équipe et cela se ressent. Chaque contre-attaque expose un peu plus les largesses défensives du bloc, que ce soit le double pivot qui n'est pas assez impliqué défensivement, ou les centraux dont se joueront cette saison tous les attaquants un minimum agiles et rapides. On regrettera aussi l'absence de Matic, métronome de ce milieu de terrain, préféré à un McTominay qui aura peu convaincu.