United songe à Jack Grealish en cas départ de Pogba

Le futur de Paul Pogba à Manchester United est toujours très flou. Très décevant et peu utilisé en ce début de saison, le Français paraît plus proche d'un départ que d'une prolongation et pourrait plier bagage dès cet été.

Le champion du Monde 2018 pourrait atterrir du côté du Real Madrid même si l'alternative "Madrid" semble de moins en moins solide pour l'international français. Toutefois, la Pioche disposerait de plusieurs options.

Les Mancuniens quant à eux, songeraient déjà au départ de leur numéro 6, et tiendraient même son remplaçant. Il se nomme Jack Grealish, milieu de terrain d'Aston Villa et est l'une des pièces maîtresses du promu de Premier League.

En 8 rencontres de championnat, l'international anglais de 25 ans a déjà inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives.