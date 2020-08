United sur Upamecano

Après une saison spectaculaire du côté de Leipzig, Dayot Upamecano fait parler de lui sur tout le Vieux Continent. Les grands clubs européens voient en lui 'Le Défenseur' de la prochaine décennie.

Son âge (21 ans) et son contrat (jusqu'en 2021) font de lui un joueur très courtisé et nombreux sont les clubs à s'intéresser à lui.

Jusqu'alors on parlait beaucoup d'un vif intérêt de Chelsea et du Real Madrid, mais désormais un autre rival vient se joindre à la course.

D'après 'Teamtalk', Manchester United suivrait également de très près le jeune défenseur qui est devenue une priorité à Old Trafford.

L'information indique également que le Français plaît beaucoup à Ole Gunnar Solskjaer qui est conscient du chantier auquel il doit faire face en défense.

Il est bon de rappeler que sur les 38 matchs que Dayot Upamecano a disputé avec Leipzig, il a été titulaire à 37 reprises.