Un ancien de la maison incite Paul Pogba à quitter le club

Paul Pogba parle toujours de quitter Manchester United, alors il pourrait tout aussi bien partir, selon Andrei Kanchelskis. Pogba est devenu la signature la plus chère de l'histoire de United lorsqu'il est retourné à Old Trafford en provenance de la Juventus pour près de 90 millions d'euros durant à l'été 2016.

Le Français a depuis marqué 33 buts en 172 sorties pour les Red Devils, tout en fournissant également 35 passes décisives, mais des problèmes de forme physique l'ont empêché de réaliser son plein potentiel. Il a également été continuellement lié à un transfert loin de Manchester et n'a pas fait grand-chose pour faire taire toute spéculation chaque fois que les médias l'ont interrogé sur son avenir. Une attitude qui interroge autant qu'elle énerve Outre-Manche ces derniers mois.

"C'est dommage car Pogba est un grand joueur"

Le Real Madrid a été évoqué comme la prochaine destination la plus probable pour Pogba, qui a admis qu'un passage à Santiago Bernabeu serait un "rêve" alors qu'il était en sélection internationale avec la France lors de la dernière trêve internationale. Kanchelskis ne voit aucune raison pour que le joueur de 27 ans reste dans les parages s'il est malheureux à Old Trafford, et a également suggéré que United ferait bien de s'éloigner de l'agent du milieu de terrain, un certain Mino Raiola.

"Pogba parle toujours de quitter Manchester United, donc pour moi, ce serait mieux qu'il parte", a déclaré l'ancien milieu de terrain des Red Devils à American Gambler. "Si vous dites à chaque fois : 'Je n'aime pas ça, je n'aime pas, je veux partir', alors partez. Allez. Partez. Pas de problème. Bien sûr [Mino] Raiola est un énorme problème, il dit toujours que Pogba n’est pas content à Manchester United. Si vous voulez venir jouer pour Manchester United, vous devez ouvrir votre cœur, jouer à 100%. C'est dommage car Pogba est un grand joueur", a ensuite ajouté l'ancien joueur de Manchester, forcément déçu de voir un tel joueur ne pas se plaire chez les Red Devils.

Kanchelskis a également abordé la récente chute de grâce de Jesse Lingard, l'international anglais n'étant plus un premier choix aux yeux d'Ole Gunnar Solskjaer. "Pour moi, c’est un excellent joueur, et je pense que le problème pour lui est qu’il ne joue pas tous les matchs au même niveau, comme un Dennis Irwin. Il doit maintenir le même niveau. Il joue un excellent football un match, puis a un match terrible le suivant. C’est un problème pour le président parce que nous devons garder la main sur ces joueurs".