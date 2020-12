United veut chiper Kabak à Liverpool

Liverpool a été le club qui s'est le plus intéressé au jeune Ozan Kabak, mais il n'est manifestement pas le seul. Récemment, son nom commence à être entendu du côté de Manchester United.

Il y a deux options très intéressantes, ce qui fera monter le prix, ou les Red Devils cherchent seulement à gonfler les enchères pour faire dépenser plus aux Reds.

Dans tous les cas, ce que l'on déduit de ce prétendu intérêt révélé par le 'Daily Mail', c'est que le prix de Kabak va augmenter.

Le joueur, l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du moment à 20 ans, est évalué à 20 millions d'euros, et on spécule sur le fait que Schalke 04 demandera environ 25 millions d'euros pour lui.

Si une guerre des enchères éclate entre deux ou plusieurs parties, ce montant pourrait atteindre des sommets, pour le plus grand plaisir du club de Gelsenkirchen. Liverpool le voyait comme le remplaçant de Van Dijk, mais maintenant ils devront se battre pour lui.