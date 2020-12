United veut devancer Chelsea pour Declan Rice

Alors que l'on parle du possible départ de Paul Pogba de Manchester United, les Red Devils ne peuvent s'empêcher de penser à l'avenir. Le Français insiste sur son engagement et semble vouloir le montrer sur Instagram, mais son avenir reste incertain.

Les Red Devils cherchent donc des alternatives sur le marché et ont jeté leur dévolu sur l'un des plus convoités : Declan Rice. Le milieu de terrain de West Ham est très en vue en Premier League et son prix sera très élevé.

En soi, la concurrence est importante. Selon 'talkSPORT', le désir de United est de devancer une équipe de Chelsea qui semblait avoir la "pole" l'été dernier, mais qui en a été privée en raison des exigences élevées de West Ham.

Les Hammers ont demandé plus de 90 millions d'euros pour lui à un Chelsea qui a fini par jeter l'éponge. Mais le club londonien n'abandonne pas et en Angleterre, on parle d'une nouvelle offensive en janvier.

Le média assure que Manchester United va concurrencer les Blues et va essayer de conclure un accord avec West Ham pour les devancer.