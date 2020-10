Upamecano sauve Leipzig

Alors qu'il dominait nettement, le RB Leipzig a encaissé en contre un but du Colombien Jhon Cordoba dès la 9e minute.

Mais le défenseur central international français Dayot Upamecano a remis les siens dans le sens de la marche deux minutes plus tard. Monté sur un coup franc, il a hérité du ballon à une douzaine de mètres du but, fait jouer sa puissance pour se débarrasser de deux défenseurs, et placé un missile juste sous la barre (1-1, 11e).

Leipzig a ensuite dû attendre la 77e minute et un penalty de Sabitzer pour une faute de Cordoba dans la surface pour prendre l'avantage 2-1, et conserver son fauteuil de leader.

Dortmund (9 pts) accueille à 18h30 Schalke dans le "derby de la Ruhr" devant 300 spectateurs, et doit gagner s'il veut revenir à égalité de points avec le Bayern. La victoire du Bayern Munich n'a pas eu d'impact sur Leipzig, qui garde deux points d'avance au classement avec cette victoire.