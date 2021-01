"Upamecano serait une excellente recrue pour Liverpool"

Dayot Upamecano serait «une belle signature pour Liverpool» admet John Barnes, mais la légende des Reds n'est pas sûre que le défenseur du RB Leipzig puisse être enrôlé en janvier.

Jurgen Klopp continue de réfléchir à ses options en matière de renforts défensifs à Anfield. Avec Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip qui sont tous sur le flanc, les champions d'Angleterre sont presque obligés de se renforcer pour être couverts à ce poste.

Diverses cibles ont été mentionnées et l'international français Upamecano étant rejoint sur cette liste par Kalidou Koulibaly, David Alaba et Ben White. Aucun joueur de qualité ne sera bon marché durant le mercato en cours, mais il est certain qu'une expérience à Anfield a de quoi tous les emballer.

Barnes admet que ces défections posent un problème pour Klopp, vu que les grandes échéances qui attendent les Merseysiders durant la seconde partie de la saison.

"Tous les grands clubs veulent Upamecano"

La légende des Reds a déclaré à BonusCodeBets: "Toutes les meilleures équipes le regardent (Upamecano), et la raison en est qu'il est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Cela aurait été mieux s'il avait été disponible maintenant en janvier, car à la fin de la saison, nous pourrions ne pas avoir besoin d'un défenseur central ou avoir les problèmes que nous avons maintenant. Si nous signons un défenseur central maintenant pour une courte période, nous aurons alors un autre défenseur central, aux côtés de tous les autres qui seront disponibles la saison prochaine."

"Je pense que si un joueur de haut niveau devient disponible, n'importe quelle équipe le regardera, pas seulement Liverpool. C’est la même chose avec Koulibaly à Naples, il est aussi recherché par beaucoup d’autres clubs. Mais oui, Upamecano serait une excellente signature pour Liverpool. Il est jeune, très talentueux et le bon profil de joueur que nous devrions regarder. Ce serait une bonne signature si nous pouvons l'avoir bien sûr, car il y aura de nombreuses autres équipes qui le suivent", a ajouté l'ex-international anglais.