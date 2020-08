"Upamecano va rester pour la saison prochaine"

Dayot Upamecano ne partira pas. Le défenseur français a prolongé jusqu'en 2023 avec le RB Leipzig et ne partira pas même si certains clubs pourraient s'intéresser à son transfert.

Auteur d'une performance complèment folle contre l'Atlético Madrid en quart de finale de la Ligue des champions, Dayot Upamecano pourrait rapidement être dans le viseur des grands clubs européens.

Mais le directeur sportif de Leipzig, Markus Krösche, a assuré pour 'Kicker' que le joueur resterait à Leipzig : "C'est certain, il restera la saison prochaine."

Leipzig s'assure donc de conserver pour un an de plus son défenseur central, considéré comme l'une des plus grandes promesses du football européen actuellement.