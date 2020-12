Vahid Halilhodzic : "On est capable de gagner contre l'Algérie et le Sénégal"

Après de belles performances lors des derniers rassemblements, la sélection marocaine est leader de son groupe dans la course aux qualifications pour la CAN 2022.

À la tête de la sélection depuis l'année dernière, Vahid Halilhodzic a accordé une interview à la chaîne marocaine 'Arriyadia'. Il est notamment revenu sur le niveau de son équipe.

Le coach des Lion de l'Atlas n'a pas hésité à affirmer que son équipe pouvait rivaliser avec les plus grandes nations africaines du moment, même s'il a tenu à tempérer en pointant du doigt l'irrégularité de ses hommes.

"Il y a encore des équipes meilleures que nous. On est capable de gagner contre l'Algérie et le Sénégal, mais on peut aussi perdre contre n'importe quelle équipe", a-t-il déclaré.

L'ancien entraîneur du FC Nantes a également évoqué son avenir : "un jour si je vois que je ne peux plus, je partirai dès demain. Je l’ai fait plusieurs fois dans le passé. Je prends ma valise, merci et arrivederci. Je n’ai de dettes vis-à-vis de personne. Je suis ici pour faire avancer les choses, même à cet âge je suis très passionné".