Valence entre dans la danse pour Eriksen

Arrivé à Milan il y a tout juste un an, Christian Eriksen ne s'est jamais imposé dans l'effectif d'Antonio Conte. Le milieu scandinave n'a disputé que 12 rencontres cette saison.

Ainsi, Eriksen souhaite (déjà) mettre fin à son aventure avec l'Inter Milan et quitter le club dès cet hiver. Et, selon divers médias, l'international danois aurait bien des prétendants, à savoir le PSG, Arsenal et MU. Mais ce n'est pas tout. Car d'après 'La Gazzetta dello Sport', Valence (17e en Liga) est entré dans la danse pour le récupérer, afin de pallier les départs de Dani Parejo, Kondogbia ou encore Coquelin.

Cependant, le Paris Saint-Germain semble être le club en pole position pour se l'offrir, surtout après l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc.