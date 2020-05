Valence termine sa deuxième semaine d'entraînements en groupes

L'effectif du FC Valence a terminé ce samedi la deuxième semaine d'entraînements en groupes, cette fois de 14 joueurs, et se rapproche désormais de plus en plus de la reprise de la Liga, après une séance durant laquelle les joueurs ont travaillé les contrôles orientés et les frappes.

Lors du journée chaude à Paterna, les joueurs dirigés par Albert Celades ont refermés cette semaine, en attendant l'entraînement collectif qui aura lieu lundi.

Les joueurs de Valence ont joué leur dernier match le 10 mars dernier, à huis clos contre l'Atalanta à Mestalla en Ligue des Champions, et attendent la reprise de la Liga pour affronter Levante, plus de trois mois plus tard.