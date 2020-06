Valence veut faire ses emplettes à Porto

Valence est sur le point de signer deux joueurs de Porto : Diogo Leite et Tomas Esteves. Au début, la formation espagnole ne voulait que le premier, mais selon 'A Bola', ils sont en passe de signer les deux joueurs.

Le prix des deux s'élèvera à 40 millions d'euros et sera clôturé le mois prochain, c'est-à-dire en juillet, comme l'indique la source mentionnée. La valeur marchande des jeunes - ils ont 18 et 21 ans - est considérablement plus faible. Mais leurs prestations cette saison a fait leur cote grimper en flèche, ce qui explique le prix payé pour eux.

Ce serait deux renforts pour le secteur défensif. Diogo Leite évolue en tant que défenseur central, Tomás Esteves, lui, est un latéral droit. Le premier est le plus vieux et le plus expérimenté. Cette saison, il a joué 13 matches et a été titulaire dans neuf d'entre eux avec l'équipe première.

Son coéquipier a fait ses débuts cette année et n'a foulé la pelouse avec la première équipe que trois fois, mais cela a suffi pour que Valence s'intéresse lui. Il a un contrat jusqu'en 2021 - son coéquipier, jusqu'en 2023 - donc, si l'opération est confirmée, ce serait une opération très bénéfique pour Porto.