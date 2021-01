Valence veut Lucas Torreira en prêt

Arrivé à la fin du mercato estival à l'Atlético Madrid, Lucas Torreira n'a pas eu beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Diego Simeone en première partie de saison.

Et si son prêt devait durer jusqu'en juin 2021, l'international uruguayen pourrait quitter les Colchoneros plus tôt que prévu, et plusieurs clubs seraient intéressés par le joueur.

Selon les informations de 'AS', Valence voudrait essayer de faire venir Torreira au Mestalla cet hiver et se serait mis en contact avec Edu Gaspar, directeur technique d'Arsenal.