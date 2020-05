Valence vise un joueur de la Fiorentina

D'après 'La Nazione de Florencia', Valence veut s'offrir Pezzella, joueur de la Fiorentina depuis 2017.

Le club 'che' veut renforcer son secteur défensif, et aurait pensé à Pezzella comme possible renfort, selon la presse italienne, le club voit le joueur comme un parfait remplaçant de Garay, qui arrive en fin de contrat le 30 juin et n'a pas encore prolongé.

L'Argentin connaît déjà le championnat espagnol, car il a évolué au Bétis durant deux ans.

Cependant, le défenseur central est lié avec La Viola jusqu'en 2022, mais il voudrait changer d'air.

Selon 'Super Deporte', Pezzella aurait contacté un ami qui a joué à Valence pour lui demander plus d'informations concernant l'équipe.