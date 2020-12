Valère Germain et l'ambition de l'OM

Après avoir été éliminé de la Ligue des Champions suite à un parcours indigent, l'OM affiche ses ambitions en Ligue 1, où le club phocéen a affiché un visage conquérant, contrastant énormément avec celui montré sur le plan continental.

"On est ambitieux, on se le doit quand on est à l'OM. L'objectif est clair, c'est d'aller en C1 et d'y faire mieux que cette saison. Parler d'aller encore plus haut, c'est créer beaucoup d'attentes. Paris doit être champion. S'ils ont un accident, des équipes essaieront d'en profiter et on en fera partie", a anlysé Valère Germain, ravi de l'ambition marseillaise sur la scène nationale.

"Le championnat est notre pain quotidien et on a envie de faire une bonne saison. Tout le monde est passé un peu au travers de cette Ligue des Champions. Mais en L1, on fait une bonne saison comptable, avec des bons matchs et d'autres moyens, il faut le dire. Mais en ce moment, c'est beaucoup mieux", a encore estrimé l'attaquant phocéen en zone mixte.

Depuis mercredi et sa cinquième défaite en six matches face à l'ogre Manchester City, qui alignait pourtant une équipe remaniée, l’Olympique de Marseille a officiellement fait ses adieux à la Ligue des Champions.

En prenant la dernière place de son groupe, l’OM ne jouera même pas la Ligue Europa et pourra mettre toutes ses forces dans le championnat.

Malgré leurs deux matches de retard à cause du Covid-19 (Lens et Nice), les Marseillais sont bien dans la course au fauteuil de leader. Leur victoire samedi soir contre l'AS Monaco (2-1) ne leur permet pas de reprendre la première place mais ils mettent la pression sur leurs principaux concurrents surtout que l’OL se déplace sur la pelouse du PSG, ce dimanche soir.

Cet OM séduisant s'est hissé provisoirement à la deuxième place, après une sixième victoire de suite. On a hâte de voir la suite.