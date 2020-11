Valérie Gauvin, blessée, très probablement absente avec les Bleues

"Je vais tout faire pour bien me soigner et revenir plus forte", a ajouté la joueuse d'Everton, qui n'a pas été alignée samedi par son club lors du match de championnat contre Reading (1-1).

L'entraîneur d'Everton Willie Kirk a évalué la durée de son absence à "environ deux mois", précisant que sa blessure était de nature musculaire.

Âgée de 24 ans, Gauvin sera donc très probablement absente lors des deux prochains matches des Bleues, le 27 novembre à Guingamp contre l'Autriche et le 1er décembre à Vannes contre le Kazakhstan.

Les deux rencontres seront les dernières des qualifications pour l'Euro 2022 et doivent départager la France et l'Autriche, qui se partagent la tête du groupe G avec seize points, quatre de plus que la Serbie.

La sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre doit annoncer jeudi sa sélection.