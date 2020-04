"Valverde a les qualitÃ©s de Zidane, Mancini ou Boban"

En Uruguay, tout le monde est plus ou moins très satisfait de l’évolution de Fede Valverde. Zidane a misé sur le jeune uruguayen et celui-ci lui a répondu sur le terrain et est devenu un pilier dans le XI de l'entraîneur français.

Marcelo Otero, qui a joué en Italie et en Espagne avant de raccrocher les crampons en 2013, a couvert d'éloges le jeune prodige.

"Il a des possibilités illimitées", a déclaré l’ancien joueur de Séville.

"Il a les qualités de Zidane, Mancini ou Boban. C’est vraiment un spectacle de le voir jouer", a assuré Otero dans une interview à 'TMW'.