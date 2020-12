"Valverde sera avec nous demain face à l'Atletico Madrid"

À la veille du derby madrilène, Zinédine Zidane s'est présenté en conférence de presse ce vendredi.

Zidane l'assure, l'Atletico Madrid est favori pour remporter la Liga cette saison. "Nous avons fait un bon match l'autre jour [en Ligue des champions]. Nous nous préparerons maintenant pour celui de de demain. C'est un match du calendrier, un derby, et nous voulons le jouer. L'Atletico favori de la Liga ? Oui, bien sûr, reconnaît le coach. Comme toujours nous connaissons notre adversaire."

Privé de plusieurs de ses cadres en raison des pépins physiques, le Français peut toutefois se réjouir : Valverde et Carvajal sont enfin de retour à l'entraînement. Les deux acteurs devraient faire leur retour face à l'Atletico Madrid samedi. "Ils seront avec nous demain, ils seront dans le groupe. Ils se sont entraînés normalement aujourd'hui."

Le Real Madrid (4e), à six points de l'Atletico, actuel leader du Championnat, pourrait, en cas de défaite samedi, se trouver dans une mauvaise posture en Liga.

"Vous vous demandez toujours ce qu'il va se passer.. Il faut d'abord jouer le match, et nous voulons faire un grand match. Il faut profiter et surtout tout donner. Et rien de plus. Nous avons des joueurs capable de faire des choses importantes, extraordinaires, et c'est uniquement à cela qu'on pense", assure Zizou.