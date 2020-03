Van Bommel rêve de la Premier League et de la Bundesliga

Selon les informations de 'Ziggo Sport' Van Bommel aurait annoncé ses destinations favorites pour poursuivre sa carrière d'entraineur. Le Battave voudrait rejoindre l'Angleterre ou l'Allemagne.

La Bundesliga est une destination qui intéresse beaucoup Van Bommel, surtout depuis son étape au Bayern Munich en tant que joueur. Il y est resté pendant 5 ans. L'Allemagne et sa philosophie est un pays qui lui irait bien, en raison de son idée de jeu.

Et le pays le plus exotique serait la Premier League. C'est le seul championnat des 'grandes ligues' auquel il n'a jamais participé. Il a joué aux PaysBas, en Italie, en Espagne et en Allemagne.

Le marché anglais est ouvert l'été prochain, et le pouvoir financier des clubs de Premier League pourrait être décisif dans la balance.

Mais pour le moment, Van Bommel ne dispose d'aucune piste. Pourtant le Hollandais fulmine à l'idée de retrouver un poste, après son licenciement du PSV, en décembre.