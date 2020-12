Van Bronckhorst quitte son poste d'entraîneur en Chine

Gio van Bronckhorst ne dirigera plus le Guangzhou R&F. Comme le rapportent des médias comme 'AS' et 'Sport', c'est son représentant Guido Albers qui a annoncé sa démission dans la presse.

Apparemment, l'ancien joueur du FC Barcelone a décidé de démissionner car il ne peut plus rester en Chine sans voir sa famille, dont il est séparé depuis mars dernier, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet la planète entière.

"Il veut passer plus de temps avec sa famille. En raison de la réglementation stricte concernant le coronavirus, il n'a pas vu sa famille depuis début mars. C'était une grande aventure dans une nouvelle compétition, mais trop c'est trop", a déclaré Guido Albers aux médias.

Van Bronckhorst a pris les rênes de l'équipe chinoise au début de l'année après avoir terminé son séjour à Feyenoord, mais il cherchera maintenant à retourner aux Pays-Bas pour être aux côtés des siens. Le staff technique qui l'accompagnait a également signé la démission.