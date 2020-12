Van de Beek encense Edinson Cavani

Edinson Cavani a de grandes chances de retrouver le Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des champions, après sa grande performance du week-end en Premier League contre Southampton.

Ole Gunnar Solskjaer n'a pas hésité à encenser l'Uruguayen en conférence de presse ce mardi, et son coéquipier néerlandais Donny van de Beek a lui aussi souligné l'importance de Cavani à United.

"Je pense que c’est vraiment important de l’avoir, surtout pour moi, car cela vous donne plus d’espace dans la surface. Les défenseurs surveillent davantage ces attaquants, et donc cela donne plus d’espace à nos milieux de terrain", a confié Donny van de Beek.

Le milieu de terrain est aussi revenu sur l'affiche de mercredi contre le PSG : "C'est une très bonne équipe avec d'excellents joueurs. Nous avons montré lors du premier match que nous jouons en équipe, nous nous battons ensemble, et nous avons décroché une grande victoire. J'espère que nous pourrons reproduire cela à Old Trafford."