Van de Beek explique son choix d'aller à Manchester United

L'Ajax laisse filer son milieu offensif international néerlandais, Donny Van de Beek, à Manchester United contre 39 millions d'euros. Les mancuniens négociaient depuis un moment déjà et rêvaient de réaliser le trio Fernandes, Pogba et Van de Beek. C'est enfin chose faite.

Le joueur a également exprimé sa joie de rejoindre les Red Devils : "Je ne peux pas expliquer à quel point cette opportunité de rejoindre un club avec une telle histoire est incroyable. J'aimerais remercier tout le monde à l'Ajax. J'ai grandi là-bas et j'aurai toujours une relation spéciale avec le club. Je suis désormais prêt à franchir une nouvelle étape dans ma carrière et je veux performer au plus haut niveau. Il n'y a pas plus haut que Manchester United. Tout le monde m'a dit à quel point l'atmosphère était incroyable ici et j'ai hâte de ressentir cela, lorsque les conditions le permettront pour les fans. L'équipe a quelques-uns des meilleurs milieux du monde et je sais que je peux beaucoup apprendre d'eux et apporter mes propres qualités au groupe. Après avoir parlé au manager de son projet pour l'équipe et avoir vu la direction excitante que prend le club, je suis impatient de démarrer"