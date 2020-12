Van de Beek incertain pour le choc contre le PSG

Mercredi soir, Manchester United reçoit le Paris Saint-Germain dans un match décisif en vue des qualifications pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions.

En plus de Paul Pogba et Anthony Martial, qui étaient absents contre Southampton, David de Gea est sorti sur blessure à la mi-temps contre les Saints et pourrait manquer le choc de mercredi.

Mais le gardien espagnol n'est pas le seul à avoir pris des coups contre Southampton. En effet, Manchester United a posté une photo de la cheville gonflée de Van de Beek après le match de Premier League.

Titulaire pour la première fois en Premier League, le milieu de terrain néerlandais a terminé la rencontre avec la cheville gonflée. Les Red Devils ont communiqué que la présence du Néerlandais était incertaine pour le match contre le PSG.