Van de Beek, le remplaçant parfait de Pogba

Le 'Daily Mail' affirme que Manchester United est dans la bonne voie pour le transfert de Donny Van de Beek, un joueur qui est annoncé dans le viseur de l'écurie anglaise depuis plusieurs semaines maintenant.

Un concurrent de taille pour des clubs comme le Real Madrid et Everton, qui ont également jeté leur dévolu sur le joueur de l'Ajax pour renforcer leur milieu de terrain la saison prochaine.

Mais les médias britanniques affirment que, pour l'instant, United est le mieux placé pour s'offrir ses services. Il semble que l'équipe de Manchester voit en Van de Beek l'homme idéal pour remplacer Paul Pogba. Ce dernier, pourrait quitter Old Trafford dès cet été, et les rumeurs concernant son arrivée au Santiago Bernabeu enflent un peu plus chaque jour.