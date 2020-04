Van de Beek peut désormais choisir sa future destination

Si Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong ont fait le choix de partir l'été dernier, Donny van de Beek avait pris la décision de rester un an de plus sous les couleurs de son club de formation.

Cependant, le joueur néerlandais pourrait faire partie du prochain voyage, au même titre qu'Hakim Ziyech, déjà annoncé en partance pour Chelsea. Mais Van de Beek n'a pas encore de destination certaine pour son avenir.

Alors que le championnat néerlandais a officiellement été annulé sans possibilités de titre pour l'Ajax Amsterdam cette saison, l'international des Pays-Bas devrait recevoir plusieurs propositions sur le mercato. Parmi les clubs intéressés se trouvent notamment le Real Madrid, la Juventus ou Manchester United.

Récemment, son représentant avait d'ailleurs déclaré : "Qu'est-ce qui va se passer ? Personne ne le sait... Plusieurs équipes sont intéressées mais il est vrai que le Covid-19 aura changé la situation de certains clubs."

Donny van de Beek aura donc plusieurs mois avant de voir le mercato estival ouvrir ses portes et devra attendre de voir les propositions de ses prétendants afin de prendre la meilleure décision possible.