Van de Beek proche de signer à Manchester United

Donny Van de Beek n'a toujours pas rejoint le groupe de l'Ajax. Pour cause, l'entraîneur du champions des Pays-Bas a expliqué que le joueur était en négociations : "Il y a des négociations entre le joueur et d'autres clubs, ce qui explique son absence. Nous verrons comment cela va se terminer" a-t-il déclaré au 'The Telegraph'.

Manchester United, qui souhaite recruté un troisième milieu de terrain de très haut niveau pour l'associer à Paul Pogba et Bruno Fernandes, voit le jeune milieu de 23 ans comme la pièce manquante. L'Ajax demanderait pas moins de 40 millions d'euros pour se séparer du joueur, une somme qui ne devrait pas déranger les Red Devils.

Le club anglais aura tout de même du chemin à faire car la concurrence est forte. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont attentifs à la situation du joueur.

Manchester United a jusqu'au 13 septembre pour se décider à faire une offre. L'Ajax souhaite boucler le dossier avant la reprise du championnat.