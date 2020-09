Van de Beek veut marcher sur les pas de ses maîtres néerlandais à Manchester United

Donny van de Beek a grandi en regardant certains des plus grands joueurs néerlandais de Manchester United, il est le dernier Néerlandais à avoir porter le maillot rouge des Red Devils et a hâte de laisser sa propre marque à Old Trafford. Van de Beek est la seule arrivée majeure de Man United jusqu'à présent cet été, quittant l'Ajax dans le cadre d'un accord de 39 millions d'euros. Le milieu de terrain pourrait faire ses débuts en compétition pour le club samedi lorsqu'ils affronteront Crystal Palace lors de leur match d'ouverture de la saison 2020-21 de Premier League.

Il y a beaucoup d'attente sur les épaules du joueur de 23 ans, mais il tient à relever le défi de suivre les traces de ses compatriotes devenus des icônes chez les Red Devils. Il a déclaré au magazine du club 'Inside United': "J'ai beaucoup regardé Manchester United. Parce que beaucoup de joueurs néerlandais ont joué ici et c'était agréable à regarder si vous êtes un jeune enfant et que vous voyez les joueurs néerlandais là-bas. Daley Blind, Edwin van der Sar, Robin van Persie, vous les voyez. Ils ont remporté beaucoup de titres et United a toujours joué un beau football, ce qui était toujours agréable à voir".

"Créer un bel avenir pour le club"

Van de Beek est la dernière jeune star montante à entrer dans la première équipe de Manchester United, avec des joueurs comme Aaron Wan-Bissaka et Anthony Martial, ainsi que des joueurs formés au club tels que Mason Greenwood et Marcus Rashford, tandis que son coéquipier, Luke Shaw, dit que le milieu de terrain s'est immédiatement bien intégré. Être entouré de joueurs du même âge est un autre avantage pour l'international néerlandais, qui sent qu'il peut apprendre de ses partenaires et voit un bel avenir pour eux en tant que groupe.

"J'ai hâte de jouer à de nombreux matches avec eux. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans le groupe, autour de mon âge, et je pense que c'est une très grande opportunité pour moi d'aider l'équipe. C’est toujours bon de jouer avec ce genre de joueurs, vous pouvez apprendre de tout le monde. Tout le monde a ses propres qualités et vous devez prendre les choses en main. Je suis vraiment content de pouvoir jouer avec eux. C'est ce que je veux et j'espère qu'ensemble, nous pourrons créer un bel avenir pour le club", a analysé l'ancien de l'Ajax Amsterdam.

Après avoir impressionné pour ses débuts, un match amical de pré-saison contre Aston Villa, il a hâte de commencer pour la compétition : "Tout le monde m'a beaucoup aidé et voulait que je me sente chez moi et c'est vraiment bien pour moi et cela m'a donné la confiance nécessaire pour jouer. C’est un club familial, je le sens déjà dès les premières secondes que je suis ici. Old Trafford est un stade incroyable. Le plus beau sera quand les fans seront là aussi et j'ai hâte de jouer pour la première fois devant eux. J'espère les voir bientôt dans le stade car pour notre équipe, ils nous donneront beaucoup de puissance quand nous pourrons les avoir avec nous".