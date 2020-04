"Messi, l'adversaire le plus dur que j'ai affronté"

Van Dijk a fait l'éloge de Messi, le défenseur de Liverpool considère que l'Argentin est le meilleur joueur au monde.

En ces temps de confinement, plusieurs joueurs ont recours aux réseaux sociaux pour se sentir plus proches de leurs fans. Comme c'est le cas pour Van Dijik. Dans un questions/réponses sur Twitter avec les internautes, le joueur Red a été questionné sur l'adversaire le plus redoutable qu'il a eu à défier durant sa carrière.

Le Nérlandais n'a pas de doutes concernant cela : "L'adversaire le plus difficile que j'ai affronté dans ma carrière ? Il y a des attaquants difficiles à gérer là, mais probablement Leo Messi", a répondu le joueur.

Van Dijk et Messi se sont affrontés en demi-finale de la UCL l'année dernière. Après la victoire 3-0 de Barcelone, Liverpool a crée l'exploit à Anfield. L'attaquant et le défenseur se sont livrés un duel intense.

Who has been your toughest opponent? #AskVirgil