Van Dijk a-t-il rejeté la faute sur Adrian après l'élimination en Ligue des Champions ?

Adrián n'a pas vécu sa meilleure soirée face à l'Atletico en Ligue des Champions, et Liverpool, tenant du titre s'est fait éliminer en huitièmes de finale.

Van Dijk a évoqué l'erreur de son coéquipier : "On commet tous des erreurs, ça arrive, c'est normal. Mais l'erreur d'Adrián a basculé la rencontre. Je ne vais rien dire sur cela. On gagne ensemble, on perd ensemble. Ça arrive dans les matches, on a perdu, c'est dur d'accepter", a-t-il confié.

"On a tout essayé, et je pense que ce qui a fait la différence a été leur gardien. Il a été monstrueux. Il les a sauvés plusieurs fois."

Ces mots n'ont pas plus à certains fans des Reds, qui estiment qu'il rejette la faute sur le gardien espagnol.