Van Dijk après sa blessure : "Je reviendrai"

Liverpool va devoir faire sans lui. Virgil Van DIjk sera absent pour une longue période après le choc subit lors derby du Merseyside face à Pickford.

Le défenseur est entre les mains des médecins : "J'ai rencontré les experts pour connaître les détails de mon intervention. Je suis entièrement concentré sur mon rétablissement et je ferai de mon mieux pour revenir aussi vite que possible", a-t-il d'abord expliqué dans sa lettre.

"Malgré une évidente déception, je crois fermement que dans les difficultés se cache l'opportunité et, avec l'aide de Dieu, je reviendrai meilleur, plus en forme et plus fort que jamais", poursuit-il.

Le joueur semble avoir accepté cette difficulté, il est confiant pour la suite et déterminé : "Dans le football, comme dans la vie, je crois que tout arrive pour une raison. J'aimerais remercier tout le monde pour les messages d'encouragement, ils ont beaucoup compté pour moi et ma famille. Je ferai de mon mieux pour soutenir mes coéquipiers", a-t-il poursuivi.

"Je reviendrai", a-t-il conclu.