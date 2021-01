Van Dijk s'entraîne avec le ballon à Dubaï

Blessé depuis le mois d'octobre aux ligaments du genou, Virgil van Dijk continue de travailler pour se remettre de sa blessure loin des terrains, et loin de Liverpool.

Le défenseur central néerlandais a publié une vidéo de lui à Dubaï en train de réaliser des dribbles avec un ballon, quelques heures avant le coup d'envoi du choc Liverpool-Manchester United. Une bonne nouvelle pour les Reds.

Il était en compagnie de son ancien coéquipier Dejan Lovren. Le Croate a quant à lui publié une photo avec Van Dijk, avec un message de prompt rétablissement au Red.

"Il a souffert d'une grosse blessure, mais il semble être plus fort que jamais. Tu seras bientôt de retour à ton meilleur niveau, mon frère. Bonne chance à Liverpool pour le derby, nous sommes avec vous", a publié Dejan Lovren.

It was nice to see my former teammate @VirgilvDijk today.

A tough injury he had, but he looks stronger than ever, soon brother you will be on top of your level again.



Good luck to @LFC in today's derby. We are with you! pic.twitter.com/fRhtb2z41j