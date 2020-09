"Depay est talentueux, mais ce n'est ni Messi ni Ronaldo"

"Memphis Depay a beaucoup de talent mais ce n'est pas Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo", estime Louis van Gaal. Le grand technicien néerlandais n'est pas certain que le joueur pisté actuellement par le Barça s'adapterait à la vie au Camp Nou.

Depay a réussi à reconstruire sa réputation ternie au plus haut niveau depuis son départ de Manchester United pour rejoindre Lyon à l'été 2017. Les Red Devils ont déboursé 34 millions d'euros pour enrôler l'international néerlandais deux ans auparavant, mais ce dernier n'a réussi à marquer que sept buts en 53 apparitions pour le club anglais et n'est pas parvenu à conquérir une place de titulaire dans le onze de départ.

Depay a retrouvé sa meilleure forme chez les Gones, signant 57 buts et 43 passes décisives en 139 sorties, aidant cette équipe à bien figurer sur la scène nationale et contonentale. Les buts de Depay ont d'ailleurs permis aux hommes de Rudi Garcia d'atteindre les demi-finales de la compétition reine la saison dernière et il est maintenant pressenti pour rejoindre la Liga.

L'ancien ailier de United a confirmé que le Barça avait manifesté son intérêt pour ses services après que les Pays-Bas aient été battus 1-0 par l'Italie en UEFA Nations League lundi. Garcia et le directeur sportif de Lyon, Juninho, ont insisté sur le fait qu'aucune offre formelle n'avait encore été soumise, mais ce dernier a également admis que l'attaquant batave pourrait être vendu si une offre appropriée était présentée avant la fermeture du marché des transferts.

Van Gaal, l'homme qui a attiré Depay à Manchester en 2015, s'est demandé si son compatriote était prêt à passer à un autre niveau au Barca, après l'avoir vu lutter pour être à la hauteur des attentes du côté du Théâtre des Rêves. L'ancien coach d'United et sélectionneur des Pays-Bas a déclaré à 'TuttoMercatoWeb' : "Il y a toujours un point d'interrogation. Depay est un joueur intéressant, surtout quand il est libre de jouer, mais nous devons envisager de nous adapter à une nouvelle culture et à une nouvelle équipe, et la première année. est toujours le plus dur, regardez De Ligt ou Frenkie de Jong. Depay a du talent, mais il n'est ni Messi ni Cristiano Ronaldo."