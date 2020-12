Van Gaal pense que Van de Beek a fait une erreur en signant à Manchester United. Le joueur n'a pas joué la moindre minute du match contre City en Premier League et l'ancien entraîneur Red Devil a analysé le milieu de terrain de Solskjaer. Il ne voit pas beaucoup de lacunes.

"J'espère que son heure viendra, mais je ne pense pas qu'il ait fait le bon choix. Si vous avez Paul Pogba et Bruno Fernandes, où doit être Van de Beek ? Il n'a pas les qualités de Pogba et Fernandes. Et maintenant, vous voyez que Pogba est souvent dans le onze de départ. Où devrait jouer Van de Beek alors ?", a-t-il dit à 'Ziggo Sport'.

"Il y a tellement d'équipes qui auraient pu le laisser s'exprimer... même dans le haut de tableau. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités. Je pense qu'il aurait dû le voir avant", a-t-il ajouté. Il est vrai que, pour l'instant, il n'est pas aussi bon que la saison dernière à l'Ajax.

Le fait que la saison soit encore longue joue en faveur de Van de Beek. Peut-être pourra-t-il concurrencer d'autres joueurs de qualité dans l'équipe pour se hisser au premier plan à Manchester United. Van Gaal le suivra de près.