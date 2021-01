Van Nisterlrooy n'aimait pas Ronaldo à Manchester

À 35 ans, Cristiano Ronaldo a tout conquis dans le football et en veut toujours plus. Sa mentalité est celle d'un compétiteur né, ambitieux et insatiable. Cela a été forgé au prix de nombreux coups de la vie et aussi pour survivre dans les vestiaires les plus compliqués du monde.

Ce qu'il a trouvé à Manchester United lorsqu'il est arrivé à 19 ans du Sporting n'a pas été facile. Sur 'BT Sport', le légendaire défenseur central Rio Ferdinand affirme que le Portugais a reçu l'hostilité de certains poids lourds, comme Ruud van Nistelrooy.

Le Néerlandais, joueur vedette de United à l'époque, n'appréciait pas le jeune ailier : "Ruud était l'homme de United à l'époque, c'est lui qui marquait tous les buts. Ronaldo avait le ballon sur l'aile et faisait des grigris et Ruud courrait dans la surface, Ronaldo perdait le ballon et Ruud devenait fou et criait."

Un jour, une des réactions a touché Cristiano : "Il devrait être dans un cirque, il ne devrait pas être sur le terrain", a déclaré Ruud devant tout le monde. Ronaldo s'est énervé et a demandé avec colère : "Pourquoi tu me parles comme ça ?

"Cristiano adorait se montrer avec le ballon, il était incroyablement habile et était là pour divertir la foule, mais les paroles de Van Nistelrooy l'ont définitivement marqué. Cette altercation était essentielle", dit Ferdinand.

Dès lors, le caractère de CR7 a commencé à s'endurcir et à le rendre plus fort : "Certains enfants se seraient effondrés et auraient perdu confiance en eux. Certains auraient continué à faire la même chose, mais Ronaldo savait que Ruud avait peut-être raison et tout est devenu une question de chiffres, de statistiques, de buts..."