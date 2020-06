Van Persie félicite Martial pour son triplé

Robin van Persie a réagi sur les réseaux sociaux après le premier triplé d'Anthony Martial pour Manchester United, déclarant en plaisantant qu'il "a fallu un certain temps" à quelqu'un pour réediter ses prouesses face au but.

United a signé mercredi sa première victoire depuis la reprise du championnat, battant Sheffield United 3-0 à Old Trafford. Toute l'avant-match a été éclipsé par le partenariat potentiel entre Bruno Fernandes et Paul Pogba dans l'entrejeu des Red Devils, mais c'est Martial qui a eu finalement droit aux gros titres en signant une prestation individuelle exceptionnelle.L'attaquant de 24 ans a mis un triplé en 74 minutes et c'était la première fois qu'il marquait autant lors d'une rencontre avec MU. L'ancien monégasque est aussi devenu le premier joueur à réussir un triplé pour United durant l'ère post-Sir Alex Ferguson. Le dernier joueur du club à claquer un hat-trick en Premier League c'était Robin van Persie lcontre Aston Villa en 2013.

Le Néerlandais n'a d'ailleurs pas manqué à saluer la prestation du Français. Le match à peine terminé, il s'est rendu sur Twitter pour applaudir l'international tricolore : "Cela a pris du temps ... mais je suis heureux que quelqu'un ait pris le relais après sept ans. Félicitations pour le coup du chapeau Anthony Martial."

It took a while.. but happy that someone has taken the baton after 7 years Congratulations on the hat-trick @AnthonyMartial #MUFC https://t.co/AJNbRUIo6g