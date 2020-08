"Lukaku a trouvé son bonheur"

Romelu Lukaku a "retrouvé son bonheur" à l'Inter et ne regrettera pas son départ de Manchester United. C'est l'avis de l'ancienne star des Red Devils, Robin van Persie, qui pense que Lukaku est en plein essor en Italie après avoir perdu son chemin à Old Trafford.

L'international belge pourrait avoir l'occasion de montrer au club de Premier League ce qui lui manque si l'Inter et United remportent leurs demi-finales respectives en Europa League. L'équipe de Serie A affronte le Shakhtar Donetsk tandis que United affronte Séville. Van Persie est impressionné par l'Inter d'Antonio Conte, emmenée par un Lukaku revigoré.

"Lukaku a l'air heureux, Conte travaille très dur avec ses joueurs - Stefan De Vrij m'a dit un jour que la pré-saison est très dure, a déclaré l'ancien attaquant néerlandais à 'Stats Perform News'. Vous pouvez voir qu'ils agissent comme s'ils ne faisaient qu'un. Il a fait le bon choix, il a retrouvé sa confiance. Il passe un bon moment, il a l'air heureux. D'après ses dernières années à Manchester United, il ne l'était pas, alors il a retrouvé son bonheur."

Lukaku a passé deux ans avec United après avoir quitté Everton en 2017, marquant 28 buts en 66 matchs en première division anglaise pour les Red Devils. Il a marqué 23 fois en 36 sorties en Serie A cette année. Bien qu'il soit heureux à l'Inter, un autre ancien attaquant des Red Devils, Dimitar Berbatov, affirme que Lukaku sera toujours frustré de son passage à United et voudra prouver en cas de confrontation entre les deux équipes.

"Lukaku me préoccupe, il a marqué 23 buts pour l'Inter cette saison, ce qui est une grande réussite, a déclaré Berbatov à 'Betfair'. J'ai toujours dit que je l'aimais bien en tant que joueur, que s'il avait des occasions, il marquerait des buts. Il est très rapide et très fort, et son but de lundi a été spectaculaire. Il est le principal danger pour les joueurs, quel que soit leur adversaire. L'Inter a aussi Alexis Sanchez et Ashley Young, qui connaissent très bien United. S'ils jouent contre United en finale, ces joueurs voudront se venger, pour montrer à United qu'ils ont eu tort de les laisser partir. Lukaku aimerait avoir l'occasion de marquer des buts contre l'équipe qui l'a laissé partir. Lukaku a essuyé de nombreuses critiques à Manchester, et il a eu raison de partir. Regardez-le maintenant, il a été fantastique pour l'Inter."