"Varane irait bien à Liverpool"

S'il décide finalement de quitter le Real Madrid, Raphaël Varane sait qu'il ne manquera pas d'offres. À 27 ans, il est au sommet de sa maturité et ce sont Manchester City et United qui le tentent le plus.

La clé sera de savoir si les Madrilènes parviendront à prolonger son contrat avant l'été, car Varane est lié au club jusqu'au 30 juin 2022 et le club ne veut pas se retrouver dans la même situation qu'avec Sergio Ramos.

Par conséquent, s'il n'y a pas d'accord avec Varane avant l'été, le défenseur central aura la porte ouverte pour partir. Et pour le légendaire ailier de Liverpool, John Barnes, les Reds doivent faire tout leur possible pour le faire venir.

"Il serait un excellent renfort pour Liverpool", a-t-il déclaré à un bookmaker. Barnes, qui a joué pour les Reds entre 1987 et 1997, comprend que les qualités du défenseur central du Real Madrid correspondent parfaitement au style de Jürgen Klopp.

"Il est rapide, c'est un bon défenseur et sur le ballon, il correspond à la façon de jouer de Liverpool. Il serait une bonne affaire pour Liverpool, même s'il améliorerait n'importe quelle équipe de Premier League. S'il quitte le Real Madrid, il y aura beaucoup de concurrence pour le recruter, il y aura beaucoup d'équipes intéressées", a-t-il déclaré.

Enfin, Barnes a nié qu'il fallait un autre attaquant : "Les joueurs offensifs ne sont pas une priorité pour Liverpool car ils ont Mané, Salah et Firmino, même s'ils devront être remplacés à l'avenir. Mbappé et Haaland sont la réponse aux problèmes, mais ils sont aussi de bonnes signatures pour le Real Madrid, le Bayern et toute autre équipe de haut niveau en Europe."