Varane, l'autre option de United en cas d'échec avec Upamecano

Très critiqué en ce début de saison, Manchester United pense déjà à se renforcer lors du prochain mercato. Si l'arrivée d'Alex Telles pourrait contribuer à améliorer la ligne défensive mancunienne, des carences existent toujours en défense centrale notamment.

Et les Red Devils auraient une piste, elle se nomme Dayot Upamecano, joueur français du RB Leipzig, le défenseur est ciblé par plusieurs écuries européennes dont Manchester United. Mais les Mancuniens en sont conscients, recruter Upamecano ne sera pas une mince affaire étant donné son nombre de prétendants, le club anglais cherche donc un plan B. Et Varane semblerait être la piste favorisée par le club d'Ole Gunnar Solskjaer.

Alors que le sentier qui mène à Upamecano paraît semée d'embûches, la piste Varane ne sera pas synonyme de long fleuve tranquille pour les Mancuniens, des Mancuniens qui se sont déjà heurtés à la dure réalité du mercato en échouant coup sur coup dans les dossiers Upamecano et Sancho.

Quant au joueur du Real Madrid, il entame sa dixième saison à Madrid et s'installe comme un incontournable de Zidane et du club madrilène. Réel pilier de la défense Merengue, il faudra bien plus qu'un offre intéressante pour déloger l'international français. Sous contrat jusqu'en 2022 avec les Galácticos, sa valeur est estimée à 70 millions d'euros, seulement voilà, après s'être imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du monde dans l'un des meilleurs clubs au monde, pourquoi Varane souhaiterait quitter le Real ?

À moins d'un miracle ou d'une envie spontanée de découvrir un nouveau challenge du haut de ses 27 ans, on imagine mal Raphaël Varane quitter le cocon madrilène.