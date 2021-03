Varane refuse de se positionner sur le cas Benzema

Avant le match des Blues contre l'Ukraine pour les qualifications du Mondial 2022, Raphaël Varane était l'invité d'Europe 1 ce ludi matin, abordant divers sujets. Parmi eux, l'absence de son coéquipier et compatriote Karim Benzema en Équipe de France, le défenseur central du Real Madrid n'a pas voulu prendre position dans cette affaire.

"C'est vrai que je côtoie toutes les personnes concernées par cette question, mais mon positionnement est simple: je me tiens à l'écart. Ce n'est pas à moi de mettre les pieds dans le plat, ce n'est pas mon rôle. Je m'entends bien avec mes coaches et mes coéquipiers, c'est le plus important."

Le natif de Lille a également rappelé que ce n'est pas son rôle de s'immiscer entre Zidane et Didier Deschamps. "Karim est un gros bosseur et il continue de progresser, a souligné le champion du monde 2018. Il est bien physiquement, il joue son meilleur football. C'est un joueur qui est performant et élégant sur le terrain, c'est un plaisir de le voir jouer. Il est très important pour le Real. Mais ce n’est pas mon rôle de m’immiscer entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps."

L'Équipe de France affrontera l'Ukraine au Stade de France le 24 mars avant des déplacements au Kazakhstan le 28 et en Bosnie le 31.