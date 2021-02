Varane sauve le Real Madrid !

Que ce fut dur pour le Real ! L'équipe de Zidane affrontait cet après-midi la lanterne rouge Huesca avec un groupe composé uniquement de 17 joueurs, en raison des nombreux blessures et cas de coronavirus au sein de l'équipe madrilène.

Après une entame de match poussive, le Real a petit à petit pris la mesure de ce match et se crée sa première occasion franche à la 25e minute par l'intermédiaire de Vinicius, idéalement lancé dans le dos de la défense par Toni Kroos. Le Brésilien tente de lober Fernández mais sa tentative échoue juste à côté du poteau. À la mi-temps, le score est de 0-0 et les Merengues maîtrisenet globalement leur sujet.

Le début de la seconde période va être tout autre et la lanterne rouge va se procurer 2 occasions nettes et marquer un magnifique but, le tout en 5 minutes. La première occasion est une splendide madjer tentée par Mikel Rico à la 46e minute qui échoue sur la barre de Thibault Courtois. 2 minutes seulement après cette alerte, Javi Galán ouvre le score d'une splendide reprise du gauche qui entre avec l'aide du poteau de Courtois. Le Real aurait pu immédiatement sombré car 2 minutes plus tard, Rafa Mir reprend de volée un long centre de Seoane qu'il catapulte sur la barre transversale de Thibault Courtois, le gardien belge étant totalement abandonné par sa défense.

Le Real va cependant sortir la tête de l'eau et à la 55e minute, Varane inscrit un but plein d'opportunisme : le coup franc de Benzema heurte la transversale et le ballon monte très haut. Varane, dans les 6 mètres, a bien suivi et place un coup de tête pour le but égalisateur. Ce but a complétement libéré les Madrilènes qui ont ensuite enchainé les assauts sur les cages d'Álvaro Fernández, avec des occasions franches à la 60e, 68e, 77e et 81e minute. La libération viendra une nouvelle fois du défenseur central français, qui reprend dans les 6 mètres une tête de Casemiro repoussée par Fernández à la 84e minute.

Avec ce succès, le Real Madrid prend provisoirement 3 points d'avance sur le FC Barcelone, qui jouera demain soir face au Betis Séville. Huesca, de son côté, subit sa 10e défaite de la saison et reste lanterne rouge du championnat d'Espagne.