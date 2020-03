Vardy débloque enfin son compteur de l'année 2020

Fin de la disette pour Jamie Vardy. L'attaquant de Leicester n'avait plus marqué un but avec les Foxes depuis le mois de décembre 2019. C'était le 21 décembre.

Un but qui avait sauvé l'honneur de son équipe contre Manchester City. Depuis, l'attaquant de Leicester n'avait plus réussi à envoyer le ballon au fond des filets avec son équipe.

Ce soir, Vardy a retrouvé le chemin des filets. Contre Aston Villa, le 'Fox' n'a pas inscrit un but mais deux pour débloquer son compteur de l'année 2020.

Le premier but fut sur penalty à la 63e minute de la rencontre. L'attaquant venait d'entrer en jeu quelques minutes plus tôt. Le second est arrivé à la 79e minute de jeu.

Deux buts qui lui permettent de reprendre la tête du classement des meilleurs buteurs de Premier League avec un total de 19 buts.