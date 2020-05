"Vardy est bon, mais pas tant que ça"

L'attaquant Jamie Vardy est aujourd'hui l'un des meilleurs buteurs de la Premier League. Le joueur anglais a écrit l'histoire avec les Foxes en 2016 et continue d'impressionner en Premier League.

En quelques années, le joueur est passé des divisions inférieures à la Premier League. Cependant, en 2012, Roy Hodgson n'était pas vraiment convaincu du potentiel du joueur anglais.

L'ancien président de Fleetwood Town, club au sein duquel Vardy a joué un an avant de rejoindre Leicester, a confié que l'ancien sélectionneur anglais ne voulait pas du joueur quand il entrainait West Brom.

"Lors de certains matches j'allais en tribune présidentielle et il y avait six ou sept entraîneurs de Premier League et de Championship avec moi", raconte l'ancien président de Fleetwood, Andy Pilley pour un podcast.

"Je me souviens d'être allé à Kidderminster. Je me suis assis à côté de Roy Hodgson, qui était entraîneur de West Brom à l'époque. Pendant le match il m'a dit : 'il est bien, mais il n'est pas si bon que ça'.", explique-t-il.

Résultat, quelques saisons plus tard, Roy Hodgson devenait sélectionneur des Three Lions et permettait à Jamie Vardy de porter le maillot de la sélection.