"Vendre Messi n'est pas la solution pour le Barça"

Ronaldo Nazário, l'ex-joueur brésilien qui a fait les beaux jours du FC Barcelone et du Real Madrid a déclaré ce samedi qu'il voyait "peu probable" un départ de Leo Messi. Il a également ajouté que "le laisser partir n'est pas la solution" pour le futur du Barça.

Ronaldo connaît bien la maison 'culé', il a effectivemment porté la tunique barcelonaise lors de la saison 1996-1997.

Pour le président de Valladolid, il demeure "peu probable que Messi s'en aille du Barça".

"Messi est la référence de l'équipe et si j'étais le Barça, je ne le laisserais partir en aucun cas. Il a une relation intense avec ce club et je ne crois pas que cette flamme entre le joueur et le club ne s'éteignent", a-t-il notamment signalé.

"La situation est un peu exagérée et on essaye de trouver des coupables et des responsables au 2-8 contre le Bayern. Messi a besoin de coéquipiers qui puissent l'aider, mais laisser partir son meilleur joueur n'est pas la solution", a confessé 'R9'.

Enfin, la légende brésilienne a commenté la situation de Luis Suárez, "Luis Suárez est toujours un des meilleurs attaquants avec Robert Lewandowski et Karim Benzema, je suis sûr qu'il a encore de belles années devant lui comme numéro 9" a-t-il conclu.