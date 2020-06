"Rien de nouveau", selon le président de Toulouse

Il n'y a "rien de nouveau ni aujourd'hui (mardi) ni demain (mercredi)", a répondu à l'AFP M. Sadran à propos de cette vente qui concerne 85% des actions du club, lui-même en conservant 15%.

Vendredi, le maire de Toulouse M. Moudenc avait expliqué qu'à sa connaissance, "la première étape de la transaction", à savoir la signature du contrat de vente "était prévue lundi" et que "le transfert aurait lieu un mois après, le 15 juillet", la date limite fixée au départ par M. Sadran pour finaliser la transaction.

"C'est évidemment sous réserve que le +round+ final des négociations soit concluant. Ça me paraissait très bien engagé et je n'ai pas eu de nouvelles en sens contraire. Je suis fondé à penser que cela va se faire comme on me l'a dit", avait-il ajouté.

Le projet prévoit la nomination comme président de Damien Comolli, ancien directeur sportif de Liverpool et actuel représentant du fonds américain en France, selon le maire.

Aucune raison n'a été avancée par M. Sadran pour expliquer ce changement de calendrier. La transaction porte sur un montant qui n'a pas été communiqué, alors que le quotidien 'L'Equipe' a évoqué la somme de 20 millions d'euros.

Il y a une semaine, le Conseil d'Etat a suspendu la rétrogradation en Ligue 2 du TFC et a enjoint la Ligue de football professionnel (LFP), en lien avec la Fédération française de football (FFF), de réexaminer, d'ici au 30 juin 2020, la question du format de la Ligue 1 pour le prochain exercice, qui pourrait se jouer à 22 équipes au lieu de 20 actuellement.

Si le TFC est racheté par le Redbird Capital Partners, ce serait un nouveau cas de prise de contrôle d'un club de football français par des capitaux étrangers après Paris, Lille, Monaco, Nice, Marseille et Bordeaux (Ligue 1) ainsi qu'Auxerre et Sochaux (Ligue 2).