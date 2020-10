Veron évoque la situation de Messi au Barça

Cet été, Lionel Messi avait fait part de ses envies d'ailleurs à travers ce qu'on appelle désormais l'épisode du burofax. Alors que le monde du football était complètement secoué par cette nouvelle, plusieurs personne ont commenté cette situation.

Le dernier en date est Juan Sebastian Veron, interrogé par 'Deportivo IP' l'ex-milieu de terrain a donné son avis.

"Je le remarque avec un certain inconfort pour le moment, comprenant que pendant toutes ces années, Barcelone a cherché à être au sommet, maintenant il est dans une phase de transition, avec beaucoup de changements, essayant de se chercher une certaine identité. Il me semble que dans une certaine mesure, le club n'a pas été en mesure d'accompagner Messi, notamment dans la formation d'un groupe et d'une équipe", a-t-il notamment déclaré.

En effet, les statistiques du génie argentin ne sont pas au beau fixe, depuis le début de saison il a marqué 1 but et réalisé une passe décisive.