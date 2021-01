Verratti, grand gagnant de l'arrivée de Pochettino

Le PSG de Mauricio Pochettino est encore à l'essai, mais quelques pousses vertes sont déjà visibles. Ou du moins, certains joueurs remercient déjà l'Argentin.

Marco Verratti a joué un peu plus haut qu'il ne l'est depuis son arrivée au club parisien il y a plusieurs saisons.

Gueye s'est installé dans le pivot et l'Italien n'a plus son rôle d'organisateur auquel il s'est habitué dans la capitale. Sa position plus avancée lui a permis de se rappeler ses débuts en Italie.

Tout cela s'est passé sans Neymar sur le terrain, mais c'est une déclaration d'intention de Pochettino, qui veut que Verratti soit plus qu'un simple organisateur, mais qu'il apporte beaucoup plus au jeu de l'équipe.

Si tout se passe bien, le Brésilien sera de retour pour le Trophée des Champions et ce sera le bon moment pour voir où Pochettino positionne Verratti. Si Gueye continue de jouer en pivot aux côtés d'Herrera et que l'Italien est encore plus avancé, il y aura certainement un changement de PSG dans les mois à venir.

'L'Équipe' a déjà parlé de la liberté que l'ancien entraîneur de Tottenham voulait donner à Verratti à ce stade à la tête du PSG et ses idées ont rapidement été appliquées sur le terrain.