Verratti : "Hier après le tirage, on était contents"

Le PSG aura fort à faire en quarts de finale contre les bavarois. Les Parisiens affronteront les tenants du titre au cours d'une double confrontation au sommet. Après leur qualification contre le FC Barcelone (5-2 score cumulé), Verratti a déclaré que son équipe était prête pour les grosses affiches à venir.

"Hier, après le tirage on était contents, on va enchainer les gros matchs. Pour les joueurs, c'est la plus belle chose de se confronter aux meilleurs. On sait que les objectifs des autres équipes, c'est de gagner les gros matchs, de gagner la Champions League comme le Bayern. On n'a pas peur mais on est excités de jouer ce type de matchs".

L'Italien est ensuite revenu sur les performances de son équipe en C1: "Beaucoup de gens nous attendent, on devra être à 100% et donner le maximum. On a fait d'autres gros matchs, notamment contre Manchester et Leipzig, si on ne gagnait pas, on était dehors et on a gagné."

Conscients de leur situation en Ligue 1 cette saison, les Parisiens feront tout leur possible pour faire de bons résultats contre leurs adversaires directs : "C'est très joli d'enchainer ce type de matchs, à commencer par le match contre Lyon. Après les matchs en sélection, on joue contre Lille. Ce sont des matchs de championnat qui sont très importants".

Le Paris SG devra faire fort dans les prochaines semaines à l'occasion des chocs de Ligue 1 et de Ligue des champions : le 21 mars contre l'Olympique Lyonnais, le 03 avril contre Lille et le 07 avril contre le Bayern Munich à l'aller, puis le 13 avril pour le retour.