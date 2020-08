Verratti sur le banc, Tuchel explique son choix

Touché au mollet, Marco Verratti a joué quelques minutes en demi-finale contre le RB Leipzig, mais il semblerait que l'international italien ne se soit pas totalement remis.

On a décidé de commencer avec des joueurs capables de jouer 90 minutes, ça donne plus de possibilités de changer, et avoir Marco dispo pour rentrer sur le terrain c'est super", a expliqué Thomas Tuchel auprès de 'RMC Sport' avant la finale de Ligue des champions.

Verratti, devrait donc, rentrer en deuxième période, comme face à Leipzig.